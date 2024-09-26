ВАДА опубликовала изменения в списке запрещенных веществ на 2025 год

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало обновлённый список запрещенных веществ в спорте.

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Данные поправки были утверждены на заседании исполкома ВАДА 12 сентября и вступят в силу с 1 января 2025 года.

В частности, в число запрещенных диуретиков и маскирующих агентов был включён ксипамид, в то время, как Мидодрин и тезофензин причислены к стимуляторам, а гуанфацин исключён из запрещенных веществ. Также элацестрант был отнесён к гормональным и метаболическим модуляторям как антиэстрогенная субстанция.

Из списка запрещённых процедур было удалено донорство крови (в том числе методом афереза) и её компонентов, включая плазму, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и стволовые клетки периферической крови. Единственное условие — чтобы оно осуществлялось в имеющем специальную аккредитацию донорском центре.

Полный перечень изменений доступен на официальном сайте ВАДА.