Сын Самаранча обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший заявил, что Россия грубо нарушает Олимпийскую хартию, передает Inside the Games со ссылкой на AFP. Газета.Ru

Самаранч-младший заявил, что ему бы хотелось как можно скорее пересмотреть вопрос реинтеграции Олимпийского комитета России, однако страна не уважала олимпийское перемирие в 2022 году и не уважает до сих пор. «Как только причины для отстранения исчезнут, нам придется усердно поработать, чтобы вернуть Россию», — добавил сын бывшего главы МОК. Lenta.ru

Ранее в расширенный список кандидатов на пост нового главы МОК вошли Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн. Чемпионат.com