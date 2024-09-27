Монсон заявил о постоянных угрозах из США из-за позиции по СВО

Бывший боец смешанного стиля и депутат Джефф Монсон постоянно получает угрозы из США из-за своей позиции по ряду политических вопросов. Об этом Монсон рассказал ТАСС.

В 2023 году Монсон отказался от американского гражданства и сдал паспорт гражданина США. Он является гражданином России с 2018 года.