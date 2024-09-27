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Монсон заявил, что ему постоянно поступают угрозы из США

Бывший боец смешанного стиля и депутат Джефф Монсон постоянно получает угрозы из США из-за своей позиции по ряду политических вопросов. Об этом Монсон рассказал ТАСС.

Монсон заявил о постоянных угрозах из США из-за позиции по СВО
© РИА Новости

В 2023 году Монсон отказался от американского гражданства и сдал паспорт гражданина США. Он является гражданином России с 2018 года.

"Я постоянно получаю угрозы в разной форме. Это связано с тем, что я отказался от американского гражданства. Угрожают и из-за моей позиции по СВО и по ситуации в Палестине. Но я уже привык к этому, даже члены моей семьи отвернулись", - сказал Монсон.

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Джефф Монсон