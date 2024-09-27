В Париже демонтировали Олимпийские кольца с Эйфелевой башни. Об этом сообщает BFMTV.

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«После 112 дней на Эйфелевой башне олимпийские кольца были сняты в ночь с 26 на 27 сентября», — говорится в сообщении.

Главный символ Олимпиады был установлен на Эйфелевой башне главной достопримечательности французской столицы 7 июня. В настоящее время идет работа по созданию более легких колец, которые будут оставаться на башне до следующей летней Олимпиады в 2028 году, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Парижские Игры прошли с 26 июля по 11 августа.