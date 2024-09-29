Валуев отреагировал на предложение Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

Депутат Госдумы, бывший боксер-супертяжеловес Николай Валуев назвал «эмоциональным» предложение президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе сбросить бомбу на Лондон, пишет Sport24.

Ранее глава федерации предположила, что если бы на центр Лондона сбросили бомбу, то российских спортсменов давно допускали бы до международных соревнований.

«Зачем комментировать эмоции? Это не случай для всяких раскладов прессы», — отметил Валуев.

Вместе с тем, заметил парламентарий, в одном с Вяльбе можно согласиться: если бы в любое из шести предыдущих столетий Британские острова резко ушли бы на дно морское, то для остального мира на определенное время, действительно, резко бы поубавилось проблем.

Вяльбе пожалела, что на центр Лондона не сбросили бомбу

Валуев уточнил, что человеческая природа и природа вселенной не терпит пустоты. Следовательно, добавил он, на освободившееся место «пришли бы другие».