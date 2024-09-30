Пострадавший в ДТП сотрудник гандбольного клуба «Виктор» рассказал об аварии

Водитель попавшего в аварию автобуса с болельщиками гандбольного «Виктора» выручил всех, заявил «Матч ТВ» руководитель медиа‑службы клуба Сергей Надеин, который во время ДТП тоже находился в транспортном средстве.

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Болельщики «Виктора» в воскресенье возвращались в Ставрополь из Краснодара, где состоялся матч чемпионата России против СКИФа. Авария произошла возле станицы Старокорсунской, в автобусе было 49 человек. По последним данным, водитель грузовика погиб, в больницы Краснодара были госпитализировали 22 человека. Позже директор «Виктора» Иван Фиев сообщил «Матч ТВ», что все дети дома, а также домой была отправлена большая часть болельщиков. По его словам, в больнице находятся только три человека.

СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса. Погибших среди пассажиров автобуса нет.

— Мы ехали уже по станице Старокорсунской, выехали из Краснодара. Первый автобус ехал наш, а дальше еще два автобуса с болельщиками и с командой. Я сидел рядом с водителем возле переднего входа, смотрел в стекло. Я уже опустил глаза в телефон, тут крикнул водитель: «Куда ты едешь?!» Глаза поднимаю, а до фуры уже метров десять оставалось. Водитель даже выручил нас всех, потому что постарался уйти от столкновения — вправо уходил. Конкретно в мою часть, где я сидел в автобусе, фура врезалась. Но если бы влетели лоб в лоб, то было бы больше пострадавших, думаю. Поэтому водителю спасибо, что он среагировал.

Потом начали все выпрыгивать. Спасибо всем, кто рядом был. Уже сразу загорелась солярка на асфальте. Начали окна выбивать, все выпрыгивали, помогали болельщикам вылезти. Я сразу выпрыгнул, одним из первых — у меня окно сразу разбито было. Остальные снаружи выбивали потом еще, чтобы помочь. Помогали и прохожие. Все, кто был рядом. Все успели эвакуироваться.

Не знаю, может мне в горячке показалось, но минуты через полторы автобус начал гореть. Потому круто, что все быстро друг другу помогали, и все находившиеся внутри люди быстро сообразили, что надо выпрыгивать из автобуса. На улице уже сразу был какой‑то экипаж ГАИ, который видел происходящее, как я понял, потому что оказались тут же. Видели, как люди выпрыгивали.

Затем быстро подъехала скорая. Несколько человек пострадали посильнее. Им в первую очередь помощь оказали и отправили в Краснодар, в краевую первую клиническую больницу. Меня и еще двоих человек — в земскую. У нас были травмы поменьше, переломы. У меня ключица чуть вылетела, а связка, которая ее держит, порвалась.

— Сколько времени займет реабилитация?

— Пока не знаю. Записался к врачу. Завтра пойду. Земской врач сказал: «Недельку полежишь». Там нужно зашить. Я записался на обследование к врачу, который лечит наших игроков. Он как раз шьет «кресты» нашим пацанам. Клуб ему доверяет. Травма не настолько критичная, если учитывать, где я сидел! Это вообще не травма, я считаю, — сказал Надеин «Матч ТВ».