Отношение к СВО и Путину, долги, секс-скандалы: куда пропал Артем Дзюба

Артем Дзюба впервые отличился в матче РПЛ за новый футбольный клуб «Акрон». Что известно о жизни спортсмена, в каких скандалах он был замечен, что говорил о президенте РФ Владимире Путине и СВО?

Чем сейчас занимается Дзюба

Нападающий футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба забил свой первый гол после трансфера. Спортсмен открыл счет мячам во встрече с «Ростовом», которая завершилась со счетом 2:0.

Голевым действием Дзюба отметился на 32-й минуте. Перед этим в ворота команды тренера Валерия Карпина забил игрок клуба из Тольятти Жилсон Беншимол.

Руководство «Акрона» подтвердило подписание контракта с Дзюбой 12 сентября. В матче прошлого тура нападающий отметился двумя голевыми передачами. Клуб из Тольятти на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

В сентябре 36-летний форвард Артем Дзюба заявил, что готов выйти на поле за сборную России даже в нетрезвом виде, его слова приводит газета «Известия». Он также напомнил, что решение о вызове в сборную принимает главный тренер Валерий Карпин.

«Могу ли я еще сыграть за сборную? Против Вьетнама, Кубы, кого там еще... Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе», — сказал Дзюба.

Правда ли, что Mercedes Дзюбы собрал 100 штрафов

В августе 2024-го Telegram-канал SHOT сообщил, что на автомобиль Артема Дзюбы Mercedes-Benz AMG S63 выписано 100 штрафов меньше чем за год. По его данным, большая часть была за превышение скорости.

Канал отмечает, что на машине также числились взыскания за движение в непристегнутом виде, езду по выделенной полосе и нарушение дорожной разметки. По информации SHOT, только за 3 августа было зафиксировано пять случаев превышения допустимого уровня скорости. По сведениям журналистов, всего на машину выписано более 300 штрафов. Сообщается, что с октября 2023 года футболист заплатил почти 88 тысяч рублей, еще шесть тысяч рублей он должен.

Позднее SHOT написал, что футболист закрыл все долги по штрафам за превышение скорости. По данным канала, спортсмен оплатил задолженность в шесть тысяч рублей в пятницу, 9 августа.

Как Дзюба относится к Путину и СВО

В 2023 году Дзюба рассказал в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube о любви к России и заявил, что полностью поддерживает президента Владимира Путина. Футболист отметил, что хотел играть в Англии, но теперь не поедет, даже если позовут, потому что «они показали свое отношение к нам».

«Я верю в свою страну. Я патриот своей страны, я люблю ее. История все рассудит в дальнейшем. Сейчас я полностью за своего президента, за Путина, даже это не скрываю. Я за свою страну, верю, что все будет хорошо», — сказал Дзюба.

Экс-капитан сборной России добавил, что история рассудит, кто прав, а кто виноват, но он до конца будет верить, что «мы — за правое дело».

Также спортсмен признавался, что однажды мило побеседовал с Путиным. При этом, в случае новой встречи с главой государства, он не знает, о чем спросил бы его.

«Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду», — отметил Дзюба.

Как Дзюба становился героем секс-скандалов

В 2015 году перед отборочным матчем Евро-2016 против Черногории журналисты заметили Дзюбу целующимся в машине с телеведущей Марией Орзул. Форвард тогда был женат, а журналистка — замужем. После скандала футболисту удалось сохранить семью, а Орзул развелась.

«Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать. Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала», — рассказывал Дзюба в интервью «Спорт-Экспрессу».

В ноябре 2020-го в Сети появился ролик интимного характера с участием Дзюбы. Позже футболист объяснил, что видео украли с его телефона, а затем шантажировали, вымогая деньги за то, чтобы не публиковать ролик. Этот случай вызвал резонанс в СМИ. Тренер национальной команды Черчесов не стал вызывать игрока на ближайший сбор, футболиста лишили капитанской повязки в «Зените». Когда внимание к Дзюбе спало, нападающий вернулся в сборную.

Летом 2023 года в Сети появилось новое откровенное видео с участием Дзюбы. На кадрах футболист показывает обнаженные части тела и рассказывает собеседнице о своих сексуальных фантазиях.