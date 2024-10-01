Глава Федерации каратэ погиб на СВО

Глава Федерации каратэ Новокузнецка Алексей Ходыкин погиб в ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции (СВО). Информация об этом появилась на странице Федерации каратэ России (ФКР) в «ВКонтакте».

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«Страна потеряла настоящего патриота, а отечественное карате — сильного спортсмена и отличного наставника. Очень большая утрата для всех нас. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, а также всему спортивному сообществу», — говорится в заявлении ФКР.

Ходыкин занимал пост главного тренера сборной Кемеровской области. У него осталась семья — жена и две дочери.

30 сентября стало известно, что также в зоне СВО погиб игрок футбольного клуба «Тюмень» Николай Пальянов. Детали произошедшего неизвестны. Помимо футбола Пальянов также увлекался силовыми видами спорта.

27 сентября стало известно, что чемпион Украины по смешанным единоборствам Назарий Гаврилец погиб в Курской области. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», Гаврилец находился в Курской области в качестве старшего оператора группы спецназа. «Военкоры» пишут, что инцидент произошел, когда спортсмен и его сослуживцы посещали магазин.