$93.22+0.51104.17+0.70
Войти в почту

Кремлев предложил создать рейтинг руководителей спортивных федераций

В России необходимо создать рейтинг эффективности работы руководителей спортивных федераций. Такое мнение на форуме "Азартные игры: отчисления на спорт" высказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Кремлев предложил создать рейтинг руководителей спортивных федераций
© ТАСС
"Должен быть рейтинг руководителей федераций. Сколько провел мероприятий, что сделал, как ведутся соцсети, как руководители федерации работают со спортсменами. Их задача - создать условия", - сказал Кремлев.

Форум проходит 1 и 2 октября в Москве.