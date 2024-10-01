Кремлев предложил создать рейтинг руководителей спортивных федераций
В России необходимо создать рейтинг эффективности работы руководителей спортивных федераций. Такое мнение на форуме "Азартные игры: отчисления на спорт" высказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
"Должен быть рейтинг руководителей федераций. Сколько провел мероприятий, что сделал, как ведутся соцсети, как руководители федерации работают со спортсменами. Их задача - создать условия", - сказал Кремлев.
Форум проходит 1 и 2 октября в Москве.