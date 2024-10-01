Винер прокомментировала уход с поста президента ВФХГ

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что давно хотела сложить полномочия президента Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ).

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Во вторник в Москве проходит отчетно‑выборная конференция Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Ранее было принято решении об объединении ФСГР, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики. Винер сложила с себя полномочия главы ВФХГ, данный пост она занимала с 2008 года. Президентом объединенной Федерации гимнастики России во вторник был избран генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

— Президент (Белозеров) — очень достойный человек, блестящий руководитель. РЖД — одна из ведущих компаний нашей страны, у которой очень грандиозные планы, сейчас прокладывают железнодорожные пути от Санкт‑Петербурга до Ирана. Видно, что Олег Валентинович занимается спортом, физической культурой. То, что он не принадлежит ни к какому виду гимнастического спорта, даст возможность совершенно независимо работать и принимать решения.

— Вы сложили полномочия президента ВФХГ. С какими чувствами расстаетесь с этим постом?

— Очень давно об этом мечтала. Я много‑много лет предлагала эту должность Алине Кабаевой, но она отказывалась. В последний раз она отказалась в июне. Человек предполагает, а Бог располагает. Сейчас объединение федераций дало мне возможность выдвинуть моих молодых учениц, которые все знают и понимают в работе чиновников. Они закончили соответствующие вузы, университеты. Моя мечта осуществилась в полной мере, я линейный тренер — была, есть и останусь до конца. Это моя стезя, я очень сильно отвлекалась от этой работы, когда совмещала с постом президента федерации. Кипы бумаг, подписи, надо было во все вникать. Теперь у меня буду помощники и я буду заниматься в своем любимом зале своими любимыми детьми, — передает слова Винер корреспондент «Матч ТВ».

Также свои посты покидают президент ФСГР Василий Титов, глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров, глава Всероссийской федерации спортивной аэробики Марианна Масленникова и глава Федерации спортивной акробатики России Никита Никитин.