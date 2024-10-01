Винер прокомментировала уход с поста президента ВФХГ

Винер заявила, что давно мечтала покинуть пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что давно хотела сложить полномочия президента Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ).
Во вторник в Москве проходит отчетно‑выборная конференция Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Ранее было принято решении об объединении ФСГР, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики. Винер сложила с себя полномочия главы ВФХГ, данный пост она занимала с 2008 года. Президентом объединенной Федерации гимнастики России во вторник был избран генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
— Президент (Белозеров) — очень достойный человек, блестящий руководитель. РЖД — одна из ведущих компаний нашей страны, у которой очень грандиозные планы, сейчас прокладывают железнодорожные пути от Санкт‑Петербурга до Ирана. Видно, что Олег Валентинович занимается спортом, физической культурой. То, что он не принадлежит ни к какому виду гимнастического спорта, даст возможность совершенно независимо работать и принимать решения.
— Вы сложили полномочия президента ВФХГ. С какими чувствами расстаетесь с этим постом?
— Очень давно об этом мечтала. Я много‑много лет предлагала эту должность Алине Кабаевой, но она отказывалась. В последний раз она отказалась в июне. Человек предполагает, а Бог располагает. Сейчас объединение федераций дало мне возможность выдвинуть моих молодых учениц, которые все знают и понимают в работе чиновников. Они закончили соответствующие вузы, университеты. Моя мечта осуществилась в полной мере, я линейный тренер — была, есть и останусь до конца. Это моя стезя, я очень сильно отвлекалась от этой работы, когда совмещала с постом президента федерации. Кипы бумаг, подписи, надо было во все вникать. Теперь у меня буду помощники и я буду заниматься в своем любимом зале своими любимыми детьми, — передает слова Винер корреспондент «Матч ТВ».
Также свои посты покидают президент ФСГР Василий Титов, глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров, глава Всероссийской федерации спортивной аэробики Марианна Масленникова и глава Федерации спортивной акробатики России Никита Никитин.