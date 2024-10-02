Вяльбе назвала суд, отклонивший апелляцию Валиевой, коррумпированным

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что швейцарский суд, отклонивший апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой, является коррумпированным, передает РИА Новости.

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«Мне кажется, этот суд тоже достаточно коррумпированный. Для меня все негативное, связанное с этими судами и странами, ожидаемо», — сказала Вяльбе.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

12 сентября сообщалось, что оправдывающее заключение по делу Валиевой исчезло до суда.