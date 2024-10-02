Журова заявила, что Валиеву уничтожили как спортсменку

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на решение федерального верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. Газета.Ru

«Камила оказалась заложницей ситуации. Сейчас уже никто не признается, никто не заступится. Девчонку, которая невероятно талантлива, взяли и уничтожили как спортсменку», — сказала Журова. Матч ТВ

«История Валиевой - яркий показатель двойных стандартов. Политический пресс сыграл в этом деле основную роль, от начала и до конца. Не стоит ожидать сейчас каких-то положительных решений, потому что все было уже предрешено. Даже пропажа каких-то фактов из итогового решения - это явный политический заказ», — сказала депутат. ТАСС