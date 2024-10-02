Экс-боксер из США оценил жалобы девушки Миранчука на жизнь в Америке

Бывший американский боксер Кевин Джонсон оценил жалобы девушки российского полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука Елены на жизнь в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, в России жить легче.

«Жизнь в России более мирная, безопасная, спокойная. В России меньше жестокости. Вы должны это увидеть своими глазами в США и когда вы вернетесь в Россию, вы будете счастливы», — заявил Джонсон.

Боксер добавил, что одна из главных проблем в США — угнетающая полиция.

«В России ты можешь легко подойти к полицейскому, поздороваться. В США на это нет ни шанса», — сказал Джонсон.

Ранее девушка Миранчука пожаловалась на то, что за установку двух телевизоров в США с них взяли 550 долларов (51 тысячу рублей). При этом специалисты перенесли срок визита с 24 сентября на 5 октября.

В январе Джонсон получил российский паспорт. До этого он сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович. Он провел 60 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед.