Губерниев назвал фаворита на выборах главы МОК

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого считает главным претендентом на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

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«Я сказал на уход Томаса Баха: «Рано радоваться. Может прийти тот, кто будет ещё хуже». Пока главный фаворит на этот пост — Себастьян Коу. Но не думаю, что его слово будет решающим в вопросах по допуску России. Оно останется за политиками. А нам паниковать точно не надо», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, в расширенный список кандидатов на пост главы МОК вошли Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года.