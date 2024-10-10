Смерть российской триатлонистки во время турнира в Испании заинтересовала полицию

Полиция автономного сообщества Каталония расследует дело о смерти триатлонистки из России Елены Смирновой, погибшей во время турнира Ironman, рассказали в диппредставительстве РФ в Барселоне. Об этом пишет РИА «Новости».

Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Каждая отдельная гонка серии состоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерыва: заплыв на 3,86 км в Средиземном море, заезд на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонского забега на 42,195 км.

«Полицией Каталонии проводится расследование по данному происшествию. Генконсульство находится в постоянном контакте с родственниками погибшей. Оказываем содействие в рамках нашей компетенции в части запросов в местные правоохранительные органы и уполномоченные учреждения», — пояснили дипломаты.

Представители диппредставительства разъяснили родственникам погибшей специфику рассмотрения вопроса в местных органах и оформления таких документов, как свидетельство о смерти, уточнили в учреждении.

Ранее сообщалось, что 41-летняя триатлонистка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула во время соревнований Ironman в испанской Барселоне.

Медики попытались реанимировать петербурженку, но им это не удалось. Триатлонистка скончалась в машине скорой помощи по дороге в госпиталь.