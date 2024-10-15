Журова ожидает реструктуризации в российском спорте

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что после отставки Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России ожидает перемен и реструктуризации в российском спорте.

Поздняков 15 октября заявил о намерении покинуть пост президента ОКР, который занимал с мая 2018 года.