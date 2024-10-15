Журова ожидает реструктуризации в российском спорте после заявления Позднякова об отставке из ОКР
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что после отставки Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России ожидает перемен и реструктуризации в российском спорте.
Поздняков 15 октября заявил о намерении покинуть пост президента ОКР, который занимал с мая 2018 года.
— Поздняков был хорошим президентом Олимпийского комитета России. Было много вызовов. Те решения, которые принимались по отстранению российского спорта, с его личностью не связаны. И не думаю, что с его уходом Международный олимпийский комитет захочет сразу восстановить нас в правах. Как понимаю, нас ждут перемены, реструктуризация в нашем спорте. В моем понимании, в этой ситуации спорт высших достижений должен курироваться олимпийским комитетом, но боюсь, что этого не произойдет, — сказала Журова «Матч ТВ».
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