Тарасова оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы россиян выступить на Италии. Она высказалась в интервью Роману Костомарову на Rutube.

Специалист выразила уверенность, что представителей страны допустят до соревнований. «Мы вернемся. И мы будем этому рады, и мы будем на это смотреть. Будем аплодировать своим. И чужим тоже», — заявила Тарасова.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования состоятся с 6 по 22 февраля.

Россияне отстранены от международных соревнований во многих видах спорта либо выступают в нейтральном статусе с весны 2022 года. В Играх-2024 в Париже участвовали 15 атлетов из России без флага и гимна.