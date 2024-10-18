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Глушаков о квадроберах: «Отношусь отрицательно. Сказал дочери, чтобы такого у нее не видел – не понимаю этого»

Денис Глушаков заявил об отрицательном отношении к квадробингу.

Глушаков поделился отношением к квадробингу
© Sports.ru

Квадробинг – неофициальный вид спорта, пришедший из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.

«Социальными сетями иногда пользуюсь, когда время есть. О квадроберах не читал, но наслышан. Старшая дочь рассказывала. Отношусь к этому отрицательно. Сказал дочери, чтобы такого у нее я не видел. Я этого не понимаю», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков.
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