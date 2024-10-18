Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади

Президент России Владимир Путин поддержал идею о возобновлении спортивных парадов на Красной площади в 2025 году. Предложение поступило на спортивном форуме, который сегодня проходит в Уфе. Газета.Ru

Президент поручил министру спорта Михаилу Дегтяреву проработать вопрос организации парада физкультурников на главной площади страны. Lenta.ru

Спортивные парады на Красной площади проводились с 1928 года. Первый парад открыл Первую Всесоюзную спартакиаду. Тогда на нем выступили 30 тысяч физкультурников и спортсменов из различных союзных республик. Вечерняя Москва