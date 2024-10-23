$96.59+0.50104.87+0.46
Войти в почту

Путин предложил создать межгосударственную программу для развития Игр БРИКС

Президент РФ Владимир Путин предложил создать межгосударственную программу по развитию Игр БРИКС.

Путин предложил создать межгосударственную программу для развития Игр БРИКС
© РИА Новости

Об инициативе он рассказал на саммите стран организации в Казани.

«В целях дальнейшего развития Игр БРИКС предлагаем разработать специальную межгосударственную программу и учредить координационный орган, который занимался бы реализацией проектов в сфере физической культуры и спорта», – сказал Путин.
Около спорта
Владимир Путин
БРИКС