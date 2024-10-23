Болельщики баскетбольного клуба "Бостон" получили травмы после падения дрона

Три болельщика баскетбольного клуба "Бостон" получили травмы после падения дрона
Три болельщика клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон" получили травмы после падения дрона возле стадиона клуба. Об этом сообщает телеканал Fox News.
В среду "Бостон" со счетом 132:109 обыграл "Нью-Йорк" в домашнем матче первого игрового дня сезона-2024/25 НБА. По информации источника, возле домашней арены "Бостона" собрались болельщики, чтобы отпраздновать завоевание в прошлом сезоне титула и посмотреть первый матч команды в стартовавшем регулярном чемпионате. Перед началом просмотра на болельщиков упал дрон. По сообщениям полиции, как минимум три человека получили травмы, одна женщина госпитализирована.
"Бостон" является самой титулованной командой в истории лиги. В прошлом сезоне команда выиграла титул в 18-й раз, победив в финале "Даллас" (4-1). Предыдущий титул "Бостон" завоевал в 2008 году. По итогам регулярного чемпионата-2023/24 команда заняла первое место в Восточной конференции и общей таблице. Свой следующий матч действующий чемпион проведет в гостях против "Вашингтона" в ночь на 25 октября.