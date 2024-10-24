Фанаты «Фенербахче» напали на болельщиков «МЮ» в преддверии матча команд

Участники ультрас «Фенербахче» совершили нападение на болельщиков «Манчестер Юнайтед» в Стамбуле в преддверии очного матча команд в 3-м туре Лиги Европы, который состоится сегодня, 24 октября. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, фанаты турецкого клуба напали на болельщиков «красных дьяволов» в составе 50 человек. Подчёркивается, что одному из поклонников «Манчестер Юнайтед» был нанесён удар ломом.

Матч «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.