Арестованный за оправдание терроризма боец ММА отправился в зону СВО

Боец ММА Ильяс Якубов* из СИЗО отправился в зону специальной военной операции. Как сообщает РИА Новости, уголовное дело в его отношении было прекращено.

Напомним, что по данным следствия, 31-летний Якубов* опубликовал в соцсетях видео своей тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева. Спортсмен удалил ролик из соцсети, однако к этому моменту его уже объявили в розыск, а впоследствии задержали. В октябре 2023 года суд отправил бойца в СИЗО.

Изначально ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание или призывы к терроризму). Ему грозило от 5 до 7 лет лишения свободы. В октябре 2024 года он добился переквалификации обвинения на возбуждение ненависти либо вражды, чтобы иметь возможность отправить прошение в Минобороны РФ — «террористическая» статья не позволяла ему это сделать. РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что Якубов* «горел желанием» отправиться на спецоперацию, а потому «следствие пошло ему навстречу».

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга