Радимов рассказал о похудении

Радимов о похудении: «115 кг – очень много, дышать было тяжело, шнурки завязывать. С ужасом начал бегать, все диеты перепробовал. Месяца за 4 сбросил 20 кг»
Вячеслав Радимов высказался о похудении.
– Вы про диету обмолвились. Ваш рекордный вес?
– 115. Как раз, когда ушел от Булановой и сидел дома. Это очень много! Мне дышать было тяжело! Стоял ком посреди груди. Ну и шнурки завязывать сложновато.
С ужасом начал бегать. Все болело. Но втянулся.
– Сколько сбросили?
– Месяца за четыре – 20 кило! Все диеты перепробовал. Как-то сутки не жрал вообще. Перенес на удивление легко. Думаю – надо что-то радикальнее. Не буду есть 36 часов.
– Ох.
– Когда после 36 часов пошел к холодильнику, чуть в обморок не свалился. Голова закружилась! Решил больше не экспериментировать. Но жена за лишний вес пилит. Дал ей слово, что с 15 октября снова возьмусь за себя, сяду на диету.
– Это не удар по здоровью?
– Ребята, мне в ноябре – 49. За свою жизнь столько всякой гадости перепробовал, что диета точно не повредит.
– На днях Николай Писарев давал интервью. Рассказывал, как сбрасывал вес – и был жутко раздражительным. Ненавидел всех вокруг.
– А вот я был добрячком! Вы вспомнили Писарева – сразу на ум пришла история. В 2016-м звонит мне Тина Канделаки, говорит: «У нас первый опыт приглашения экспертов. Съездишь за наш счет на чемпионат Европы во Францию?»
– Еще бы не съездить.
– Отправился на неделю. С Писаревым чередовались в эфире. Жили в одном отеле. Потом нам на смену подъехал Черчесов. Очень хорошо помню эту встречу.
– Как и любую с Черчесовым.
– Нам с утра уезжать, завтракаем с Колей. Вдруг за наш столик садится Станислав Саламович и начинает: «Вот у нас в «Легии»...» Я думаю – когда же он договорит?! Самолет под парами – а встать-то неудобно! – рассказал экс-игрок сборной России.
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