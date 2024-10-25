Радимов рассказал о похудении

Вячеслав Радимов высказался о похудении.

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– Вы про диету обмолвились. Ваш рекордный вес?

– 115. Как раз, когда ушел от Булановой и сидел дома. Это очень много! Мне дышать было тяжело! Стоял ком посреди груди. Ну и шнурки завязывать сложновато.

С ужасом начал бегать. Все болело. Но втянулся.

– Сколько сбросили?

– Месяца за четыре – 20 кило! Все диеты перепробовал. Как-то сутки не жрал вообще. Перенес на удивление легко. Думаю – надо что-то радикальнее. Не буду есть 36 часов.

– Ох.

– Когда после 36 часов пошел к холодильнику, чуть в обморок не свалился. Голова закружилась! Решил больше не экспериментировать. Но жена за лишний вес пилит. Дал ей слово, что с 15 октября снова возьмусь за себя, сяду на диету.

– Это не удар по здоровью?

– Ребята, мне в ноябре – 49. За свою жизнь столько всякой гадости перепробовал, что диета точно не повредит.

– На днях Николай Писарев давал интервью. Рассказывал, как сбрасывал вес – и был жутко раздражительным. Ненавидел всех вокруг.

– А вот я был добрячком! Вы вспомнили Писарева – сразу на ум пришла история. В 2016-м звонит мне Тина Канделаки, говорит: «У нас первый опыт приглашения экспертов. Съездишь за наш счет на чемпионат Европы во Францию?»

– Еще бы не съездить.

– Отправился на неделю. С Писаревым чередовались в эфире. Жили в одном отеле. Потом нам на смену подъехал Черчесов. Очень хорошо помню эту встречу.

– Как и любую с Черчесовым.

– Нам с утра уезжать, завтракаем с Колей. Вдруг за наш столик садится Станислав Саламович и начинает: «Вот у нас в «Легии»...» Я думаю – когда же он договорит?! Самолет под парами – а встать-то неудобно! – рассказал экс-игрок сборной России.