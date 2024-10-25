Немецкий телеканал признал недостоверность сведений об Усманове

Немецкий телеканал ARD признал недостоверность сведений об Алишере Усманове.

© Sports.ru

Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования (FIE), но в 2022 году приостановил выполнение своих обязанностей.

ARD ранее выпустил ряд расследований журналиста Хайо Зеппельта, в которых утверждал, что Усманов якобы создал систему коррупции в FIE «для подкупа судей на международном уровне».

Эти утверждения были отвергнуты Усмановым и руководством FIE, а в сентябре Земельный суд Гамбурга запретил заявления журналиста ARD как недопустимые утверждения, основанные на подозрениях и нарушающие личные права.