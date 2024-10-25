Мостового пригласили на стажировку в Госдуму

Депутат Государственной думы России Светлана Журова пригласила бывшего футболиста сборной России Александра Мостового на стажировку, передает «Советский спорт».

«Александр должен захотеть и проявить инициативу. Если он хочет, то не вопрос, буду рада его видеть. У меня практику проходят и студенты. Потом, проходя эту практику, многие отказываются от этой работы», — сказала Журова.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года РФС объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке».