Невеста Роналду попала в больницу

Модель Джорджина Родригес, невеста нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала о том, что попала в больницу.

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Модель была госпитализирована в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде из-за пневмонии и через четыре дня вернулась домой. Она поблагодарила врачей за оказанную помощь и заботу о ней.

27 апреля 2023 года Ajansspor сообщил, что Роналду хочет расстаться с Родригес. 38-летнему футболисту не нравилось, что девушка проводит день в торговых центрах и тратит много денег, больше ничего не делая. Позднее Родригес опровергла эту информацию.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.