Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), поскольку якобы никто из участников 55 мировых конфликтов так не нарушает Олимпийскую хартию, как Россия. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Португалии.

"Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины, - сказал Бах. - И это нарушение Олимпийской хартии. И объявило, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией".

При этом глава МОК утверждает, что организация не наказывает спортсменов за действия правительств или национальных олимпийских комитетов.

"55 конфликтов происходят в мире. Такая аннексия одним комитетом спорта другой страны не происходила ни в одной", - добавил Бах.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

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Российские спортивные власти, комментируя лишение членства ОКР в МОК, называли это решение политически мотивированным. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в октябре заявил, что Россия продолжит оспаривать отстранение ОКР и будет добиваться возвращения в олимпийскую семью.