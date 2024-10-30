РУСАДА не смогло установить, как допинг попал в организм 14-летней пловчихи

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело расследование по факту обнаружения в допинг-пробе 14-летней пловчихи Милланы Загартдиновой стероидов, однако установить, как запрещенное вещество попало в организм несовершеннолетней спортсменки, агентству не удалось. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

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Загартдинова является самой юной российской спортсменкой, получившей дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил. Ей на момент вынесения наказания исполнилось 14 лет 6 месяцев. В допинг-пробе пловчихи из Пензы, не раз побеждавшей на первенстве Приволжского федерального округа, был обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона. Спортсменка была дисквалифицирована на 4 года, срок наказания истечет 3 мая 2027 года.

"В случае, если нарушение касается защищенного лица, то расследование причастности его персонала к нарушению проводится автоматически во всех случаях, - рассказала собеседница ТАСС. - Данное дело не было исключением. Персонал спортсменки был опрошен представителями отдела расследования РУСАДА. Установить причастность персонала к нарушению не удалось".

"Спортсменка не смогла объяснить, как запрещенная субстанция попала в ее организм, поэтому к ней был применен стандартный срок дисквалификации", - заключила собеседница ТАСС.

Из всех российских спортсменов, в настоящее время отбывающих дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил, у 17 атлетов срок наказания начался, когда им не исполнилось еще 18 лет.