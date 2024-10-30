Бах считает, что олимпийское движение продолжает объединять мир

Олимпийское движение остается одним из немногих явлений, которое объединяет мир в сегодняшней сложной политической ситуации. Такое мнение высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая в среду на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Португалии.

"Вместе мы написали историю, проведя Олимпиаду в Париже, - отметил Бах. - Главный посыл, который несли эти Игры, что мир - это союз человечества, что было продемонстрировано спортсменами более чем из 200 стран. К сожалению, Олимпийские игры и олимпийское движение - это одно из немногих, что объединяет и может собрать мир в одном месте, даже если страны находятся в состоянии войны".

"Я никогда не получал столько много положительных отзывов и благодарностей за то, что мы делаем, за то, чего мы достигли на Играх в Париже. Мы можем сказать, что больше половины населения мира следило за Олимпиадой на разных платформах", - добавил глава МОК.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены вынуждены были выступать в них в ограниченном количестве и в нейтральном статусе.