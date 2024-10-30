Захарова ответила на обвинения главы МОК в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес Олимпийского комитета России (ОКР). Ее слова приводит ТАСС.

Захарова заявила, что Бах политизировал олимпийское движение в нарушении всех норм международного права. Она посчитала, что с этим предстоит разобраться.

Ранее Бах выступил с обвинениями в адрес ОКР. Глава МОК заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, потому что комитет нарушил Олимпийскую хартию.

Бах объяснил, почему МОК отстранил Олимпийский комитет России

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.