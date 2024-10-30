Журова: Себастьян Коу хочет уничтожить российскую легкую атлетику

Депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что глава World Athletics британец Себастьян Коу хочет уничтожить российскую лёгкую атлетику.

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«Мне очень жаль нашу лёгкую атлетику. Коу хочет отстрелить её, убить просто, а это очень медалеёмкий вид спорта. Длительное отстранение российских легкоатлетов влияет и на массовость вида спорта. Когда идёт такой шлейф за видом спорта, родители будут думать: а зачем вообще отдавать ребёнка в лёгкую атлетику? Всеми последними решениями и заявлениями Коу пытается сделать лёгкую атлетику непопулярной в России. А это вообще неприемлемо», — приводит слова Журовой Metaratings.

В августе 2016 года российские легкоатлеты были отстранены от международных стартов. В 2023 году Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) вернули международный статус, но вступили в силу санкции в связи с ситуацией на Украине.