Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах запомнится руководителем, который не смог сопротивляться политическому давлению при решении об отстранении Олимпиского комитета России. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

В среду на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Португалии Бах заявил, что МОК приостановил членство Олимпийского комитета России, поскольку якобы никто из участников 55 мировых конфликтов так не нарушает Олимпийскую хартию, как Россия.

"Бах запомнится человеком, который не смог сопротивляться политическому давлению. Потому что я не верю, что с самого начала он искренне хотел нас отстранять и был в этом убежден. Его убедили в этом. Не может быть просто так, что человек, который поддерживал Олимпиаду в Сочи, когда у России с МОК были потрясающие взаимоотношения, настолько поменял свою риторику", - сказала Журова.

"Когда появился юридический аспект, позволяющий МОК отстранять нас без флага и гимна окончательно и вообще не допускать, этим воспользовались. Был бы Бах или кто-то другой, все так же будет продолжаться. Пока мирное соглашение не будет подписано и Украина не признает, что это российские территории, так все это и будет", - отметила депутат.

Россия не отступится от своей позиции в плане поддержки новых территорий в спорте, уверена Журова.

"Это наши субъекты, мы им помогаем. Мы одно государство, и наш олимпийский комитет не может поступить по-другому. Вопрос, когда все это будет подписано и [будут] достигнуты договоренности", - сказала она.