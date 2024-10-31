Экс-вратарь сборной России обвинил бывшую супругу в мошенничестве

Бывший голкипер московских «Локомотива», «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин писать заявление на свою экс-супругу Елену. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По информации источника, экс-вратарь уверен в том, что его бывшая жена — мошенница, которая незаконно завладела совместными квартирами в Москве и Майами стоимостью 200 млн рублей. Пара пытается разделить имущество с мая 2024 года, сам Нигматуллин сообщил, что посылал Елене письма с просьбой решить вопрос без скандалов.

19 сентября мировой суд Преображенского района расторг его брак с Еленой. Футболист рассказал, что он лишился квартир в России и США. Юрист Нигматуллина направил бывшей жене досудебное соглашение с просьбой вернуть 50% совместно нажитого имущества. Недвижимость экс-футболиста в России стоит 120 млн рублей, а во Флориде — 850 тыс. долларов.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.