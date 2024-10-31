Экс-министр спорта Дагестана признан экстремистом

Бывший министр спорта Дагестана и экс-глава Кизилюрта Магомед Магомедов, обвиняемый в содействии терроризму, внесен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации. Информация об этом появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.

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Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года. 12 августа 2024 года Магомедову предъявили обвинение в содействии терроризму с использованием служебного положения, а также в незаконном обороте оружия.

По данному делу также арестован руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев. При этом ему на данном этапе вменяется только растрата.

28 августа 2024 года российский боец ММА Ильяс Якубов, ранее арестованный за оправдание терроризма, также был внесен в список террористов и экстремистов. 22 ноября 2023 года Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма. Причиной для задержания стали видеозаписи, которые он выкладывал в своих социальных сетях в октябре.