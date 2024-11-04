Суд Амстердама отложил слушание дела Промеса на неопределенный срок

Суд Амстердама отложил слушание по обеим апелляциям бывшего экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса на неопределённый срок.

© Чемпионат.com

«На данный момент новая дата слушаний не назначена. Они отложены на неопределённый срок», — приводит слова пресс-секретаря суда Дилана де Хаана «РИА Новости Спорт».

По информации источника, сроки продлены ввиду необходимости заслушать свидетелей. Апелляционный суд Амстердама месяц назад отклонил большинство запросов адвокатов Промеса по делу о контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата. Защита футболиста запросила суд предоставить ей возможность провести дополнительные расследования.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств. При этом Промес продолжил свою профессиональную карьеру, в сентябре 2024 года он подписал контракт с клубом «Дубай Юнайтед».

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых голландец выиграл золотые медали чемпионата России.