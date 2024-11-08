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Колобков заявил, что словам Коу о работе по возвращению российских атлетов верить нельзя

Словам президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу, заявившем о необходимости возвращения российских спортсменов на международные соревнования, верить нельзя. Об этом ТАСС заявил олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта РФ Павел Колобков.

Бывший министр спорта РФ заявил, что словам Коу верить нельзя
© ТАСС

Ранее Коу заявил, что совет World Athletics и рабочая группа занимаются поиском способа возвращения россиян и белорусов на международные турниры. Также он отметил, что решение об их отстранении он лично не принимал.

"Мы это многократно слышали, и это уже даже не смешно. Верить ему нельзя ни в коем случае. Эти заявления - в угоду его личным политическим интересам. Причем так о Коу думают не только в России, но и в остальном мире, - заявил Колобков. - Если не хочешь возвращать российских спортсменов, то, конечно, легче всего сослаться на мнение мифической рабочей группы. А Коу не хочет даже обсуждать вопросы о возможном участии россиян и белорусов в турнирах".
"Несмотря на это, наша федерация исправно платит World Athletics, - отметил Колобков. - По сути, содержит нескольких представителей международной федерации. Возникает законный вопрос - а зачем мы это делаем, если не знаем ни критерии восстановления, ни хотя бы примерные сроки?"

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине World Athletics запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой. В сентябре Коу вошел в список кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), всего в нем семь человек. В августе действующий глава организации Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

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