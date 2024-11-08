Бывший министр спорта РФ заявил, что словам Коу верить нельзя

Словам президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу, заявившем о необходимости возвращения российских спортсменов на международные соревнования, верить нельзя. Об этом ТАСС заявил олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта РФ Павел Колобков.

Ранее Коу заявил, что совет World Athletics и рабочая группа занимаются поиском способа возвращения россиян и белорусов на международные турниры. Также он отметил, что решение об их отстранении он лично не принимал.

"Мы это многократно слышали, и это уже даже не смешно. Верить ему нельзя ни в коем случае. Эти заявления - в угоду его личным политическим интересам. Причем так о Коу думают не только в России, но и в остальном мире, - заявил Колобков. - Если не хочешь возвращать российских спортсменов, то, конечно, легче всего сослаться на мнение мифической рабочей группы. А Коу не хочет даже обсуждать вопросы о возможном участии россиян и белорусов в турнирах".

"Несмотря на это, наша федерация исправно платит World Athletics, - отметил Колобков. - По сути, содержит нескольких представителей международной федерации. Возникает законный вопрос - а зачем мы это делаем, если не знаем ни критерии восстановления, ни хотя бы примерные сроки?"

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине World Athletics запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой. В сентябре Коу вошел в список кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), всего в нем семь человек. В августе действующий глава организации Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.