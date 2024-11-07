Журова высказалась о намерениях Дегтярева возглавить ОКР

Журова о намерениях Дегтярева возглавить ОКР: «Если это целесообразно для реорганизации, то это правильное решение»
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что для более эффективных реформ в российском спорте Олимпийский комитет России и министерство спорта должен возглавлять один человек.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее в четверг сообщил «Матч ТВ», что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ОКР.
— Если это целесообразно для реорганизации в целом Олимпийского комитета, это правильное решение. Когда такая реорганизация идет, двум разным руководителям договориться крайне сложно. Думаю, он хочет привнести серьезные изменения. Раньше в олимпийском комитете были узкие функции, а в моем понимании, ЦСП вместе с федерациями, как во многих странах, кстати, должны подчиняться именно Олимпийскому комитету, — сказала Журова «Матч ТВ».
Ранее исполком ОКР назначил на 13 декабря выборы нового главы организации.
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