Журова высказалась о намерениях Дегтярева возглавить ОКР

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что для более эффективных реформ в российском спорте Олимпийский комитет России и министерство спорта должен возглавлять один человек.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее в четверг сообщил «Матч ТВ», что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ОКР.

— Если это целесообразно для реорганизации в целом Олимпийского комитета, это правильное решение. Когда такая реорганизация идет, двум разным руководителям договориться крайне сложно. Думаю, он хочет привнести серьезные изменения. Раньше в олимпийском комитете были узкие функции, а в моем понимании, ЦСП вместе с федерациями, как во многих странах, кстати, должны подчиняться именно Олимпийскому комитету, — сказала Журова «Матч ТВ».

Ранее исполком ОКР назначил на 13 декабря выборы нового главы организации.