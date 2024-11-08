В Москве избили и ограбили известного комментатора

В Москве избили и ограбили киберспортивного комментатора Уткина
Двое мужчин напали на киберспортсмена и комментатора матчей Игоря Уткина, передает РЕН ТВ.
Сообщается, что мужчины поссорились с Уткиным, он попытался уйти от агрессивных молодых людей, но они догнали и избили его.
Злоумышленники уже задержаны. Ими оказались уроженец Узбекистана и гражданин России. Организована проверка по факту инцидента.
Уткин стал выступать в турнирах по StarCraft: Brood War в 2003 году. В настоящее время мужчина завершил карьеру киберигрока.
Ранее боец поп-ММА Роман Неретин больше суток удерживал в квартире свою бывшую девушку Асель, избивая ее.
Как только девушка смогла выбраться, она обратилась к сотрудникам правопорядка и все им рассказала, указав на то, что Неретин мазал ей лицо специальной мазью, чтобы никто не увидел синяки. Пара встречалась некоторое время, затем разошлась.