В Москве избили и ограбили известного комментатора

Двое мужчин напали на киберспортсмена и комментатора матчей Игоря Уткина, передает РЕН ТВ.

© Газета.Ru

Сообщается, что мужчины поссорились с Уткиным, он попытался уйти от агрессивных молодых людей, но они догнали и избили его.

Злоумышленники уже задержаны. Ими оказались уроженец Узбекистана и гражданин России. Организована проверка по факту инцидента.

Уткин стал выступать в турнирах по StarCraft: Brood War в 2003 году. В настоящее время мужчина завершил карьеру киберигрока.

Ранее боец поп-ММА Роман Неретин больше суток удерживал в квартире свою бывшую девушку Асель, избивая ее.

Как только девушка смогла выбраться, она обратилась к сотрудникам правопорядка и все им рассказала, указав на то, что Неретин мазал ей лицо специальной мазью, чтобы никто не увидел синяки. Пара встречалась некоторое время, затем разошлась.