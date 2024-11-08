Суд арестовал спортивного комментатора Рабаданова

Суд в Махачкале арестовал на два месяца спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, подозреваемого в незаконном обороте оружия. Об этом пишет РИА Новости.

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«Избрать в отношении Рабаданова… меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 7 января 2025 года», - объявила судья.

Рамазана Рабаданова задержали в Махачкале накануне. По словам следователя, при досмотре в кармане куртки комментатора нашли боевую гранату.

В свою очередь председатель Общественной наблюдательной комиссии Республики Дагестан Шамиль Хадулаев озвучил в своем Telegram-канале версию, которую Рабаданов донес до своей семьи. Он заявил родственникам, что гранату ему подкинул, «засунув в куртку».

Рамазан Рабаданов известен своим репортажем с матча Евро-2008 Россия - Нидерланды. В 1990-е годы он комментировал турниры по смешанным единоборствам и вольной борьбе.