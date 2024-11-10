В ГД оценили попытку бобслеистки с Украины оправдаться за допинг

Оправдания украинской бобслеистки Лидии Гунько, которая попалась на допинге, смешны, заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В беседе с ТАСС депутат подчеркнул, что спортсменка хотела прикрыться антироссийской позицией.

Это просто смешно. Нарушение антидопинговых правил несет одинаковые для всех последствия. И прикрываться политической позицией, еще и приплетая сюда Россию, — все это выглядит несерьезно. Приятное удивление, что CAS (Спортивный арбитражный суд. — NEWS.ru) не стал на это реагировать, — добавил Свищев.

Ранее украинская бобслеистка попыталась добиться снисхождения у руководства CAS, заявив о своей антироссийской позиции. Пробы у нее взяли во время Олимпиады в Пекине в 2022 году. Гунько отметила, что негативно относится к РФ из-за украинского конфликта. Она добавила, что получала угрозы за свою позицию и политические заявления. Суд не принял ее доводы и отстранил от соревнований на четыре года.

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Международное агентство допинг-тестирования также отстранило боксера Александра Поветкина по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Их зафиксировали 25 октября. Спортсмена временно отстранили.