Глава ФЛГР заявила, что жалеет о своих словах про бомбу и Лондон

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что жалеет о своих словах про то, что на Лондон надо сбросить бомбу, чтобы добиться допуска российских лыжников на международные турниры.

Об этом она заявила в интервью «Москва 24».

«Наверное, последнее (высказывание) про Лондон… Я не хочу оправдываться… Но в связи с тем, что я не имею возможности (скинуть бомбу), то не надо было и говорить», — заявила Вяльбе.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. После этого Вяльбе сказала следующее: «Если бы мы сбросили бомбу на центр Лондона, то все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили».

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.