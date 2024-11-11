Матыцин ответил, ожидает ли он изменений в вопросе допуска россиян

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил «Матч ТВ», что российским спортсменам не надо ждать каких‑то «известий извне» в вопросе допуска на международные соревнования после избрания Дональда Трампа.

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В среду кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о победе на выборах. Политика поздравил президент России Владимир Путин.

— Вся ситуация, которая сложилась в геополитике за последние дни, как‑то поможет нашим спортсменам вернуться чуть быстрее? Если конкретизировать — избрание Трампа.

— Я считаю, что нам не надо ждать каких‑то известий извне. Россия — страна с огромным потенциалом, страна с великим победным прошлым, с огромным человеческим потенциалом и ресурсом, традициями. Мы должны прежде всего сами определять и стандарты, и границы наших возможностей. Международная политика России — это, с моей точки зрения, продолжение утверждения принципов национальной политики. Если мы будем внутри России успешными, самодостаточными, сильными, эффективными, то и к нам будут соответственно относиться и президенты стран, и президенты спортивных федераций.

Недавно президент России Владимир Путин на Валдайском форуме не раз говорил и отмечал, что Россия — базовый элемент многополярного спортивного мира. Важно это осознавать, и важно, чтобы это был главный принцип взаимодействия и взаимоотношения с нашими международными коллегами, — сказал Матыцин «Матч ТВ».