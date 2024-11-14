Вяльбе раскритиковала идею объединения спортивных федераций

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе критически высказалась на тему объединения спортивных федераций.

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В конце октября образовалась Федерация водных видов спорта России, а в начале месяца об объединении объявили все гимнастические виды спорта. На 1 декабря запланировано объединение федераций по гребным видам спорта. В четверг в Москве прошло первое заседание экспертного совета при комитете Государственной думы по физической культуре и спорту РФ.