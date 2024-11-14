Вяльбе раскритиковала идею объединения спортивных федераций

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе критически высказалась на тему объединения спортивных федераций.
В конце октября образовалась Федерация водных видов спорта России, а в начале месяца об объединении объявили все гимнастические виды спорта. На 1 декабря запланировано объединение федераций по гребным видам спорта. В четверг в Москве прошло первое заседание экспертного совета при комитете Государственной думы по физической культуре и спорту РФ.
— Один из главных вопросов — как это будет в наших регионах реализовываться в последствии, а рано или поздно это обязательно туда спустится. В лыжных гонках, кто у нас работает руководителями региональных федераций, они не получают деньги, это абсолютные бессребреники. В будущем им нужно будет отвечать за 4–5 видов спорта, и вряд ли кто‑то захочет это делать. Хотелось бы, чтобы когда принимались такие решения, все‑таки предварительно собирались подобного рода экспертные советы. Не могу сказать, что я всю жизнь в спорте, но какое‑то время все‑таки проработала. Не знаю, чем не устраивала наша модель, ведь мы в последние годы доказывали результатами, что наша модель была оправдана. Усилить, добавить — это одно. Но сейчас происходит настоящая революция в нашем спорте. Дай бог, чтобы мы через 2–3 года не говорили, что мы совершили ошибку, и пришлось бы возвращать все назад. Этот год сотрясает наши федерации и спорт в целом. Для меня много каких‑то моментов, которые абсолютно непонятны. Никто не может объяснить, что происходит. Хотелось бы, чтобы не стерлось выражение спорт высших достижений, — передает слова Вяльбе корреспондент «Матч ТВ».