Главный тренер клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий назвал необходимую сумму для жизни в Китае.

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Об этом он рассказал в интервью «Коммент Шоу».

«Мне в Шанхае нужно для хорошей, комфортной жизни порядка семи-восьми тысяч евро», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что живет в дорогом отеле и доплачивает за собственный комфорт.

Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Китая, а также выиграла Суперкубок страны.

Ранее тренер объяснил отсутствие российских игроков в клубе, в котором он работает.