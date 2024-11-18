Появилось видео допроса напавших с ножом на тренера Евсеева

Злоумышленники, напавшие с ножом на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко заявили, что на преступление они пошли после отказа экс-игрока сборной России на просьбу закурить.

На видео допроса, опубликованного пресс-службой МВД России по Астраханской области, задержанные признались, что использовали нож и перцовый баллончик для совершения злодеяния. Отмечается, что подозреваемым в нападении исполнилось 21 и 22 года.

Нападение произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек. Причины произошедшего тренер не знает.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.