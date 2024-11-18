Стало известно, что грозит напавшим на тренера Евсеева

Напавшим на Вадима Евсеева и Александра Шмарко грозит до 7 лет тюрьмы.

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Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани – сообщалось, что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.

Позже полиция задержала нападавших – двоих мужчин 2002 и 2003 года рождения, один из которых находился под следствием за мошеннические действия. Задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них уже признал свою вину.