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Напавшим на Евсеева грозит до 7 лет по статье «Хулиганство» – заведено уголовное дело

Напавшим на Вадима Евсеева и Александра Шмарко грозит до 7 лет тюрьмы.

Стало известно, что грозит напавшим на тренера Евсеева
© Sports.ru

Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани – сообщалось, что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.

Позже полиция задержала нападавших – двоих мужчин 2002 и 2003 года рождения, один из которых находился под следствием за мошеннические действия. Задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них уже признал свою вину.

«Двое участников ночной драки с представителями футбольного клуба стали фигурантами уголовного дела. Следствием Отдела полиции №4 УМВД России по городу Астрахани возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное противоправное деяние подследственным может грозить лишение свободы на срок до 7 лет», – говорится в сообщении полиции Астраханской области.
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Александр Шмарко
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