Депутат Свищев высказался о нападении на тренера Евсеева

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что лиц, которые напали на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и его помощников, необходимо наказать по всей строгости закона.

Ранее стало известно, что на Евсеева и его ассистента Александра Шмарко в Астрахани напали двое мужчин. Они брызнули в лицо Евсееву перцовым баллончиком, а когда помощник тренера попытался задержать нападавших, они достали нож. «Ленинградец» сообщил, что Шмарко получил порез щеки. В понедельник Евсеев рассказал «Матч ТВ», что его зрение пока полностью не восстановилось, тренер вернулся в Санкт‑Петербург. Управление МВД России по Астраханской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении нападавших.

— Это полное безобразие! Таких уродов надо наказывать по всей строгости [закона], чтобы и остальным было неповадно! Все подобные конфликты нужно решать словами, а не кулаками и тем более оружием. Мне очень жаль, что на улицах нашей страны все еще действуют криминальные элементы, которые носят при себе ножи. Безопасность жителей городов под угрозой, нужно принимать строгие меры. МВД РФ оперативно задержало преступников, здесь похвалю наши правоохранительные органы. Теперь жду справедливого наказания для этих недолюдей. А Вадиму Евсееву и Александру Шмарко желаю скорейшего выздоровления! — передает слова Свищева корреспондент «Матч ТВ».

«Ленинградец» в воскресенье сыграл вничью с астраханским «Волгарем» со счетом 1:1 в матче Второй лиги.