Американскому антидопинговому агентству (USADA) следует сосредоточиться на решении внутренних проблем, а не искать несуществующие недостатки в работе Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Такое мнение высказала ТАСС генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

19 ноября USADA обратилось с официальным письмом к руководству Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором пыталось убедить WADA в своей отличной работе в сфере антидопинга. Американцы также противопоставляют себя России, которая, по их мнению, увеличила количество допинг-тестирований, беря пробы у представителей тех видов спорта, в которых допинг практически не используется. В частности, USADA приводит в пример большое количество допинг-проб, взятых у российских яхтсменов во время тренировочного сбора.

"Тестирование РУСАДА (и планирование, и непосредственно отбор проб) с точки зрения соблюдения международных регламентов осуществляется на самом высоком уровне, - рассказала Логинова. - Поэтому к нам и обращаются агентства других стран и международные федерации, чтобы мы осуществили допинг-контроль для них на территории России. Мы - образец для антидопинговых организаций, и это не только мое мнение, это подтверждается в отчетах и заявлениях зарубежных коллег. Именно это, видимо, и задело автора "обвинения".

"Пояснять и отчитываться, по какой конкретно причине были отобраны пробы в том или ином виде спорта и в каком количестве, мы не будем. Я уже неоднократно говорила, что коллеги должны разобраться прежде всего со своими проблемами, а не тратить время на поиски малейшего повода для ложного обвинения других", - заключила глава РУСАДА.

Согласно документам, РУСАДА в 2023 году отобрало у спортсменов 11 091 пробу, из которых в парусном спорте - 50, что составляет менее 0,5% процента от всего числа взятых проб. Всего в прошлом году Российское антидопинговое агентство протестировало 38 яхтсменов.

Согласно заявлению главы WADA Витольда Баньки, которое в июне опубликовала его пресс-служба, в 2023 году USADA собрало 7 773 пробы у 3 011 спортсменов, согласно его собственному годовому отчету. Банька тогда заявил, что это довольно разочаровывающий результат, учитывая население страны, большое количество спортсменов и размер их олимпийской сборной. Глава WADA заметил, что, имея вдвое больший бюджет, USADA собирает менее половины проб, чем его аналог в Германии. USADA также собрало меньше, чем национальные антидопинговые организации Франции, Китая, России, Италии и Великобритании, а также три международные спортивные федерации.