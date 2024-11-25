Дегтярев: Россия придает большое значение развитию спортивного сотрудничества с КНДР

Россия уделяет большое внимание развитию спортивного сотрудничества с КНДР. Об этом в своем Telegram-канале по итогам встречи с министром спорта КНДР Ким Иль Гуком написал глава Минспорта России Михаил Дегтярев.

Переговоры министров спорта РФ и КНДР прошли в Пхеньяне.

"Мы придаем большое значение развитию спортивного сотрудничества и конструктивного диалога с КНДР, - написал Дегтярев. - Подтверждением беспрецедентно высокого уровня отношений между нашими странами является подписание главами наших государств договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В этом году в России состоялись совместные учебно-тренировочные мероприятия по пяти видам спорта: боксу, спортивной борьбе, синхронному плаванию, художественной гимнастике, фигурному катанию. В декабре в Красноярске запланированы сборы женских хоккейных команд. Летом в Москве национальные женские команды по футболу сыграли товарищеские матчи".

Министр спорта РФ предложил регулярно проводить Российско-корейские летние игры.

"Предложил начиная с 2025 года проводить Российско-корейские летние игры с периодичностью раз в два года (поочередно в России и КНДР). В программу Игр готовы включить не менее 10 видов спорта. Корейская сторона поддержала наше предложение", - отметил министр спорта РФ.

После проведения переговоров стороны подписали протокол спортивных обменов на 2025 год. Документ включает обмен опытом по развитию отрасли физической культуры, в том числе в области спортивной науки, образования, а также проведение сборов по 13 видам спорта. 9 мероприятий запланировано в России и столько же в КНДР.

В ходе визита российский министр посетил спортивные и мемориальные объекты в Пхеньяне, среди которых был Дворец тхэквондо, Монумент освобождения, а также стадионы имени Ким Ир Сена и Первого мая, музей победы в Отечественной освободительной войне (Корейской войне) и Монумент идей чучхе.